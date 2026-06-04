Москва4 июн Вести.Необходимо подумать над созданием "служб знакомств" на российских предприятиях. Об этом заявила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко на площадке "Золотой стандарт корпоративной демографии" в рамках Петербургского международного экономического форума.

Она обратила внимание, что сейчас сложилась ситуация, когда люди знакомятся только в интернете. При этом председатель Совфеда подчеркнула, что такие знакомства часто бывают небезопасными.

Раньше [были] вечера на предприятиях, коллективные соревнования, разные мероприятия, на которые приглашают сотрудников, вот там и химия начинается, и знакомство, и замужество. И на это обратить внимание... Подумать о такой службе знакомств в хорошем смысле этого слова сказала Матвиенко

Ранее Матвиенко заявила, что создание семьи должно стать одной из главных ценностей в жизни каждого человека. Она подчеркнула, что власти в РФ исходят из того, что стремление к заключению брака и созданию большой семьи должно быть не просто модным трендом, а важнейшей ценностью для каждого гражданина.