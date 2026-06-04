Москва4 июн Вести.Уже более 150 предприятий в России прониклись идеей семейноцентричности. Об этом ИС "Вести" заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, невозможно рассматривать развитие экономики в отрыве от демографии. Сегодня проблема снижения рождаемости характерна для большинства развитых стран, отмечает Матвиенко.

И не будет кадров, не будет качественного человеческого ресурса, не будет экономики … Уже появилось больше 150 предприятий, которые добровольно внедряют этот золотой стандарт, которые прониклись семейноцентричностью, которые стали заботиться о своих работниках, семьях, детьми. Это потрясающий уже пример. Вот действительно как-то заболели, заразились этой темой, понимают ее значение для будущей своей компании, для будущего страны. И мы, конечно, отметили, поблагодарили лучших, и есть огромные возможности, потенциал дальнейшей работы по улучшению демографической ситуации