Москва29 мая Вести.Создание семьи должно стать одной из ключевых ценностей в жизни каждого человека. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики.

Матвиенко напомнила слова педагога Василия Сухомлинского о том, что для человека-творца нет более благородной и высокой миссии, чем отцовство и материнство. По ее словам, государство исходит из того, что стремление к заключению брака и созданию большой дружной семьи должно быть не просто модным трендом, а важнейшей жизненной ценностью для каждого человека.

Ранее президент России Владимир Путин во время встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым отметил, что в вопросах демографии многим российским регионам стоит брать пример с Чеченской Республики.