Путин призвал регионы России брать пример с Чечни в контексте рождаемости

Владимир Путин порекомендовал российским регионам брать пример с Чечни Путин призвал регионы России брать пример с Чечни в контексте рождаемости

Москва30 апр Вести.Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым​​​ заявил, что многим регионам РФ следует равняться на республику Чечня в контексте демографии.

Слова главы государства передает пресс-служба Кремля.

По оценке российского лидера, показатели рождаемость в республике очень высокие.

Многие другие республики и субъекты Федерации должны брать пример с Чечни подчеркнул Путин

Ранее Путин назвал демографическое развитие и сбережение народа национальным приоритетом России на годы вперед.