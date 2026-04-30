Москва30 апрВести.Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым заявил, что многим регионам РФ следует равняться на республику Чечня в контексте демографии.
Слова главы государства передает пресс-служба Кремля.
По оценке российского лидера, показатели рождаемость в республике очень высокие.
Многие другие республики и субъекты Федерации должны брать пример с Чечниподчеркнул Путин
Ранее Путин назвал демографическое развитие и сбережение народа национальным приоритетом России на годы вперед.