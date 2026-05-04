Москва4 мая Вести.Президент России Владимир Путин пожелал успехов в предвыборной кампании главе Республики Мордовия Артему Здунову. В ходе встречи, которая состоялась в Кремле, глава государства отметил работу руководителя региона.

В своем докладе Здунов отметил, что в субъекте много вопросов, которые нужно решить.

Я бы хотел продолжить работу с Мордовией, это моя малая родина. Мне бы хотелось спросить ваше мнение по этому поводу и, если посчитаете необходимым, заручиться поддержкой, пойти на выборы в этом году. Уже пятилетний срок проходит, и состоятся выборы сказал глава Мордовии

В ответ президент отметил, что в целом в работе у главы Мордовии все получается.

Конечно, люди должны сказать свое слово в ходе предвыборной кампании, самого избирательного процесса. Я хочу пожелать вам успехов сказал Путин

При этом президент напомнил, что есть аспекты, на которые необходимо обратить особое внимание. Например, на то, что уровень рождаемости в Мордовии "все-таки пониже, чем в целом по стране".

Это такой показатель, который обобщает многие вещи: социальные вопросы, здравоохранение. Но вы занимаетесь этим всем, вы в материале отметил глава государства

Путин подчеркнул, что "надо идти к людям", показать результаты проделанной за предыдущие годы работы, посоветоваться с избирателями, что, по их мнению, является наиболее приоритетным, и заложить это в будущую программу.