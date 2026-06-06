Москва6 июнВести.Президент России Владимир Путин провел встречу с полномочном представителем в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Игорем Руденей, с которым обсудил развитие территории. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, вечером 5 июня после завершения программы своего участия в Петербургском международном экономическом форуме глава государства провел рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Как уточнил Песков, Путин и Беглов в ходе беседы затронули вопросы развития города, городского хозяйства и социальной сферы.
Сегодня Владимир Путин провел рабочую встречу с Игорем Руденей - полпредом президента в Северо-Западном федеральном округедобавил пресс-секретарь президента
Песков уточнил, что на встрече обсуждалось развитие федерального округа в более широком контексте.