Путин провел встречу с полпредом в Северо-Западном федеральном округе Руденей Песков: Путин обсудил с Руденей развитие Северо-Западного федерального округа

Москва6 июн Вести.Президент России Владимир Путин провел встречу с полномочном представителем в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Игорем Руденей, с которым обсудил развитие территории. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, вечером 5 июня после завершения программы своего участия в Петербургском международном экономическом форуме глава государства провел рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Как уточнил Песков, Путин и Беглов в ходе беседы затронули вопросы развития города, городского хозяйства и социальной сферы.

Сегодня Владимир Путин провел рабочую встречу с Игорем Руденей - полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе добавил пресс-секретарь президента

Песков уточнил, что на встрече обсуждалось развитие федерального округа в более широком контексте.