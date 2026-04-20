Москва20 апрВести.Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко. Об этом сообщили в Кремле.
Глава региона доложил Путину об основных показателях экономического развития Пензенской области. Особое внимание, как уточняется, было уделено результатам инвестиций в отрасли сельского хозяйства и промышленности, в том числе импортозамещению некоторых видов высокотехнологичной продукции.
Кроме того, Мельниченко рассказал Путину о проекте реконструкции пензенского аэропорта.
Ранее встречу российского лидера с губернатором Пензенской области анонсировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.