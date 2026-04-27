Путин встретился с губернатором Петербурга Путин встретился с петербургским губернатором Бегловым

Москва27 апр Вести.Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Петербург начал встречу с губернатором Александром Бегловым, пишет ТАСС.

Ранее Путин в Петербурге встретился со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко и главой иранского МИД Аббасом Аракчи, а также выступил на Совете законодателей в связи с Днем российского парламентаризма.

В конце января Беглов на встрече с Путиным докладывал ему о выполнении ряда городских проектов, в том числе о запуске скоростного трамвайного маршрута "Славянка".