Москва25 июл Вести.Президент России Владимир Путин в ходе своей поездки в Омскую область встретился с главой региона Виталием Хоценко.

Предыдущая встреча Путина с омским губернатором состоялась в мае в Кремле. Тогда речь шла о реализуемых в регионе инвестиционных, логистических и культурных проектах, а также о мерах поддержки участников СВО.

Глава государства находится с рабочей поездкой в Омске, где проходит XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

В субботу Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступили на пленарной сессии форума. Этому предшествовала их двусторонняя беседа на полях, в ходе которой были затронуты актуальные темы взаимодействия России и Казахстана.