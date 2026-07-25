Губернатор Хоценко попросил у Путина одобрения проекта метро в Омске

Губернатор Хоценко попросил у Путина одобрения проекта метрополитена в Омске Губернатор Хоценко попросил у Путина одобрения проекта метро в Омске

Москва25 июл Вести.Губернатор Омской области Виталий Хоценко на встрече с президентом России Владимиром Путиным попросил у него одобрения проекта метротрамвая в Омске.

По его словам, на сегодняшний день проект метрополитена в городе готов на 35%.

Хотим его (метрополитен – прим. ред.) интегрировать в нашу трамвайную сеть и сделать метротрамвай. … Я прошу вас поддержать [проект] сказал Хоценко

Губернатор подчеркнул, что на сегодняшний день в проект метрополитена вложено свыше 43 млрд рублей. Также Хоценко заверил, что планируется внести проект в федеральный реестр недостроев.

В субботу, 25 июля, Путин прибыл в Омск, где встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Главы государств приняли участие в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.