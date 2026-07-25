Москва25 июлВести.Губернатор Омской области Виталий Хоценко на встрече с президентом России Владимиром Путиным попросил у него одобрения проекта метротрамвая в Омске.
По его словам, на сегодняшний день проект метрополитена в городе готов на 35%.
Хотим его (метрополитен – прим. ред.) интегрировать в нашу трамвайную сеть и сделать метротрамвай. … Я прошу вас поддержать [проект]сказал Хоценко
Губернатор подчеркнул, что на сегодняшний день в проект метрополитена вложено свыше 43 млрд рублей. Также Хоценко заверил, что планируется внести проект в федеральный реестр недостроев.
В субботу, 25 июля, Путин прибыл в Омск, где встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Главы государств приняли участие в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.