Москва27 апрВести.Строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом идет по графику. Об этом заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Встреча состоялась 27 апреля в рамках рабочей поездки главы государства в Петербург.
ВСМ – хочу сказать, что здесь мы все идем в графике. У нас проблем никаких нет. То, что со стороны города и федерального правительства, все идет в графикесказал Беглов
Губернатор отметил, что вопросов по этой теме много, но "они решаемы".