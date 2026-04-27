Беглов: строительство ВСМ между Москвой и Петербургом идет по графику

"Идем в графике": Беглов – о строительстве между Москвой и Петербургом Беглов: строительство ВСМ между Москвой и Петербургом идет по графику

Москва27 апр Вести.Строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом идет по графику. Об этом заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Встреча состоялась 27 апреля в рамках рабочей поездки главы государства в Петербург.

ВСМ – хочу сказать, что здесь мы все идем в графике. У нас проблем никаких нет. То, что со стороны города и федерального правительства, все идет в графике сказал Беглов

Губернатор отметил, что вопросов по этой теме много, но "они решаемы".