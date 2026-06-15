Никитин рассказал о производстве вагонов поезда ВСМ Москва - Петербург Никитин: первые пять вагонов поезда ВСМ Москва - Петербург почти сварены

Москва15 июн Вести.Первые пять вагонов поезда для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург практически готовы, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин на встрече с главой государства Владимиром Путиным.

Глава Минтранса указал, что сегодня работа развернута на всем протяжении проекта ВСМ.

Поезд создается, мы сегодня уже сварили практически первые пять вагонов поезда для высокоскоростной магистрали... И сегодня в Пышме эта работа развернута в полном соответствии с графиком сказал Никитин

По его словам, в работу по созданию поезда вовлечены 150 предприятий.

Российскими производствами уже изготовлены, проходят испытания и готовятся к сертификации колесная пара и тяговый привод для будущего поезда, указал министр.

На всем протяжении маршрута идет строительство инженерных сооружений, самым большим из которых является мост через реку Шошу длиной 8 км. Для него уже строятся опоры, рассказала Никитин.

Кроме того, по его словам, ведутся строительные работы по переходам через существующие ж/д-пути, трассы, например М-11, газопроводы и линии ЛЭП. Для возведения таких конструкций уже отлиты первые две уникальные балки весом 700 тонн, которые проходят испытания.

Никитин добавил, что идет работа над сооружением свайных оснований для участков со сложным грунтом и эстакад с минимальным количеством поворотов и отклонений.