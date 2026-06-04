Никитин: над строительством ВСМ трудятся почти 30 тысяч человек

Никитин заявил, что над строительством ВСМ трудятся почти 30 тысяч человек Никитин: над строительством ВСМ трудятся почти 30 тысяч человек

Москва4 июн Вести.В настоящее время над строительством высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург трудятся почти 30 тысяч человек. Об этом ИС "Вести" заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин.

По его словам, работа развернута на всех этапах.

Уже почти 30 тысяч человек и 10 тысяч единиц техники, работают на объектах. Приоритет 6-го и 7-го этапов – это участок Москва-Тверь, на нем будет в следующем году испытываться первый поезд сказал Никитин

Ранее министр транспорта РФ рассказал, как сейчас развивается российский транспорт и какие изменения ждут пассажиров в ближайшие годы.