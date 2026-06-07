Москва7 июнВести.Изменений сроков строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, скорее всего, не будет. Об этом в интервью Павлу Зарубину для информационной службы "Вести" сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин.
Вы знаете, самый главный срок – это следующий год, потому что будет построен опытный участок от Москвы до Твери и будет построен первый поезд. Но в любом случае, даже если какие-то сдвижки будут, они будут минимальными. Скорее всего, их и не будетзаявил Никитин
Ранее Никитин сообщил, что в настоящее время над строительством высокоскоростной магистрали трудятся почти 30 тысяч человек и 10 тысяч единиц техники.