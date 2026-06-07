Никитин сообщил, что сроки строительства ВСМ пока остаются неизменными Никитин: сдвигов в сроках строительства ВСМ Москва – Петербург не будет

Москва7 июн Вести.Изменений сроков строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, скорее всего, не будет. Об этом в интервью Павлу Зарубину для информационной службы "Вести" сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин.

Вы знаете, самый главный срок – это следующий год, потому что будет построен опытный участок от Москвы до Твери и будет построен первый поезд. Но в любом случае, даже если какие-то сдвижки будут, они будут минимальными. Скорее всего, их и не будет заявил Никитин

Ранее Никитин сообщил, что в настоящее время над строительством высокоскоростной магистрали трудятся почти 30 тысяч человек и 10 тысяч единиц техники.