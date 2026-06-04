Никитин заявил, что уже сварены 11 вагонов поезда для ВСМ Никитин: сварены 11 вагонов поезда для ВСМ

Москва4 июн Вести.Для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург уже сварены 11 вагонов поезда. Об этом ИС "Вести" заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин.

Он уточнил, что на участке ВСМ Москва – Тверь в следующем году будут проводиться испытания первого поезда.

Поезд, кстати, тоже в соответствии с графиком строится. 11 вагонов уже сварены. Разработаны российские двигатели, российские колесные пары … Они проходят испытания сказал Никитин

Ранее министр транспорта РФ заявил, что над строительством ВСМ трудятся почти 30 тысяч человек.