Москва16 мая Вести.Работы по сварке корпусов первых вагонов поезда для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург завершились, сообщило Министерство транспорта России.

Комментарий был опубликован в аккаунте ведомства в национальном мессенджере "МАКС" по итогам визита главы Минтранса Андрея Никитина на завод "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме Пермского края.

Сварены 6 кузовов вагонов, 4 из них уже прошли этап окрашивания, еще 3 в финальной стадии сварки приводятся в сообщении слова министра

Он констатировал, что строительство высокоскоростной магистрали идет в соответствии с графиком.

Никитин также сообщил, что первые два состава для ВСМ отправят на сертификационные испытания в 2027-м, а еще через 3 года планируется выпустить 43 поезда.

В январе 2026 года Никитин анонсировал изменение организации движения поездов "Аврора" и "Сапсан" после введения в эксплуатацию первой линии высокоскоростной магистрали.