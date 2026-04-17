Москва17 апр Вести.В 2026 году более 1 тысячи студентов из российских студенческих отрядов (РСО) примут участие в строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург (ВСМ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на зампреда наблюдательного совета РСО Алексея Потейко.

В этом году для нас главной транспортной стройкой становится ВСМ. Мы переориентируем туда лучшие отряды, которые работали на БАМе (Байкало-Амурской магистрали. - Прим. ред.), более 1 тыс. студентов будет работать там рассказал Потейко

По словам зампреда, в предыдущем году на ВСМ были задействовано примерно 50 человек.

Он добавил, что на Байкало-Амурской магистрали студенты в дальнейшем будут трудиться исключительно в составе эксплуатационных отрядов, заниматься перевозками. Потейко уточнил, что к активным строительным работам на БАМе стройотряды привлекать не станут, поскольку главным строительным проектом года для них является ВСМ.