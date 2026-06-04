Никитин заявил, что в следующем году планируются испытания поезда для ВСМ Никитин: в следующем году планируются испытания поезда для ВСМ

Москва4 июн Вести.В 2027 году планируются испытания поезда для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. Об этом ИС "Вести" заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин. По его словам, работа идет в нормальном темпе.

Ключевое будет в следующем году, когда мы начнем испытания в таких широтах, с такими температурами, с таким климатом, геологией. Скоростные поезда еще не строились, поэтому очень важно начать испытания как можно быстрее, чтобы доработать в процессе стройки все технологии … [Испытания поезда] будут между Москвой и Тверью, опытный поезд будет двигаться с разными скоростями сказал Никитин

Ранее министр транспорта РФ заявил, что 11 вагонов поезда для высокоскоростной магистрали уже сварены.