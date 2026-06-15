Москва15 июн Вести.Самым интересным проектом развития ВСМ является участок Москва - Нижний Новгород и далее до Казани. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил министр транспорта Андрей Никитин.

Глава государства и глава Минтранса провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили строительство высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург, а также проработку дальнейших вариантов развития ВСМ.

Мы по вашему поручению проработали возможные дальнейшие варианты развития ВСМ. Как оценивали – оценивали с точки зрения сокращения времени в пути, с точки зрения пассажиропотока, с точки зрения инвестиций и, конечно, вклада, самое главное, в валовой внутренний продукт, то есть какие дороги дают наибольший эффект. Если говорить о российских дорогах, то самый эффективный маршрут – это участок Москва – Нижний Новгород и далее до Казани сказал министр

Он отметил, что именно этот проект даст максимальный экономический прирост.

Вторым по интересу министр назвал международный проект Москва – Минск.