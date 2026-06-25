Москва25 июн Вести.Министр транспорта России Андрей Никитин в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой вспомнил слова поэта Александра Пушкина о дорогах.

Пушкин еще говорил: "Если бы губернаторы меньше занимались ремонтом дорог, глядишь, они были бы лучше". Целый корпус высказываний существует на эту тему. Какие-то человеческие ошибки будут всегда, но технологии позволяют свести их к минимуму сказал он

По словам Никитина, у России есть современные отечественные технологии дорожного строительства и реализованные объекты.

И нам есть чем гордиться. Наша трасса М-11, М-12, наши дороги, которые строит Росавтодор, мосты. Сейчас в Саратове строится огромный мост, один из самых длинных в стране. [Строится] по самым современным технологиям, они абсолютно отечественные. То, что когда-то импортировалось, все сегодня производится здесь отметил он

Министр также добавил, что работники, задействованные в дорожном строительство, стараются соответствовать ожиданиям граждан.

Мне кажется, дорожники — это люди, на которых многие в нашей стране надеются, что придет хорошая дорога, будет меньше пробок, будет удобный объезд, будет дорога к дому или к школе, детскому саду. И коллеги стараются оправдывать все эти ожидания заметил Никитин

Ранее глава Минтранса заявил, что самым интересным проектом развития ВСМ является участок Москва - Нижний Новгород и далее до Казани.