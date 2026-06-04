Никитин сообщил о планах внести в Госдуму закон о транспортной политике Никитин: планируем внести в Госдуму новый закон о транспортной политике

Москва4 июн Вести.Разработан закон о транспортной политике, его планируется внести на рассмотрение в Государственную Думу. Об этом журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой рассказал министр транспорта РФ Андрей Никитин.

Он обратил внимание, что новый закон находится на стадии экспертного обсуждения.

Самое важное, что мы сейчас делаем – это транспортная стратегия. Понятно, наша стратегия была принята в 2021 году. Она в целом абсолютно актуальна. Просто у нас маршруты поменялись. Из-за геополитики товарные потоки чуть по-другому идут. И появилось очень активное развитие беспилотных, автономных систем, которые мы тоже должны учитывать. И следствие этой стратегии – это новый закон о транспортной политике… Очень важно, чтобы транспортный комплекс – и железнодорожный, и авиационный, и автомобильный, и речной, и морской – работал как единая система. Поэтому такой закон сегодня мы планируем внести в Государственную Думу сказал министр

Ранее Никитин сообщил о намерении Минтранса РФ разрешить мотоциклистам ездить по автобусной полосе. Инициативу уже поддержал министр финансов РФ Антон Силуанов.