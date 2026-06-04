Москва4 июн Вести.Министерство транспорта РФ готовит закон о высокоавтоматизированных транспортных средствах. Подробности в интервью журналисту информационной службы "Вести" Марии Кудрявцевой рассказал глава министерства Андрей Никитин.

По его словам, закон планируется внести на рассмотрение в Государственную думу в конце июня.

Это такая мировая премьера – это закон о высокоавтоматизированных транспортных средствах. Мы, наверное, в тройке лидеров по развитию беспилотных технологий и с точки зрения самих технологий, и с точки зрения нормативной базы… Ответственность [лежит на] водителе в случае каких-то действий, а здесь нет водителя, совершенно по-другому распределяются нормативные механизмы ответственности, требования к сертификации, требования к защите. Уже там кибербезопасность возникает в полный рост на таких автомобилях. Поэтому с коллегами из Минпрома, из МВД мы этот закон обсуждаем