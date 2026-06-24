Москва24 июн Вести.Российские ведомства анализируют особенности эксплуатации праворульных автомобилей. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на информацию Минтранса.

В настоящее время проводится межведомственная работа по оценке рисков эксплуатации праворульных автомобилей. Комплексный анализ осуществляется МВД совместно Минпромторгом и ФГУП "НАМИ" рассказали собеседники агентства

В публикации отмечается, что Минтранс также принимает участие в обсуждении.

Поручение оценить риски содержится в утвержденном российским правительством плане мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года с перспективой до 2036 года. Предполагается, что до 2028 года от Минтранса, МВД, Минпромторга и ФГУП "НАМИ" будет получен доклад о результатах.

Ранее стало известно, что российские власти намерены усовершенствовать требования к технической безопасности транспортных средств, с момента выпуска которых прошло более 30 лет.