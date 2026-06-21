Новый подход к установке скоростных ограничений на дорогах разработают в России

В России разработают новый подход к установке скоростных ограничений на дорогах Новый подход к установке скоростных ограничений на дорогах разработают в России

Москва21 июн Вести.В 2027 году в России планируется принять новые методические рекомендации по установлению оптимальных скоростных режимов на автомобильных дорогах. Это предусмотрено правительственным планом реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтранса.

В ведомстве пояснили, что рекомендации разрабатываются совместно с профильными структурами и предусматривают новый подход к введению и корректировке скоростных лимитов.

Отмечается, что в документе будут закреплены правила определения оптимальных режимов с учетом реальной интенсивности движения, состояния дорожной инфраструктуры и особенностей прилегающих территорий.

Принятие документа намечено на 2027 год.