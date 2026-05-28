В оценку эффективности местных властей включат безопасность на дорогах

Москва28 мая Вести.Показатели безопасности дорожного движения планируют учитывать при оценке эффективности работы органов местного самоуправления в России. Это следует из правительственного документа, с которым ознакомился ТАСС.

Согласно документу, в перечень показателей для оценки деятельности администраций муниципальных и городских округов, а также муниципальных районов предлагается включить параметры, характеризующие состояние безопасности на дорогах.

Ответственным за реализацию этой задачи назначено МВД России. Срок выполнения — 2028 год. По итогам работы должен быть подготовлен проект указа президента РФ.