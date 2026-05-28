ГИБДД впервые с 2012 года вернется в техосмотр

Москва28 мая Вести.Сотрудники Госавтоинспекции впервые с 2012 года получат право участвовать в техническом осмотре транспортного средства в том случае, если оно перевозит опасные грузы, следует из принятого кабмином плана реализации стратегии по повышению безопасности дорожного движения.

План мероприятий для реализации стратегии по повышению безопасности дорожного движения утвержден правительством 14 мая и опубликован на сайте кабмина. В плане содержится 266 мер, которые касаются в том числе повышения безопасности транспортных средств.

Законодательное закрепление наделения сотрудников Госавтоинспекции полномочиями по участию в техническом осмотре транспортных средств, предназначенных для перевозок опасных грузов отмечается в стратегии в качестве одной из мер

Кабмин уточняет, что сотрудников ГИБДД планируется наделить полномочиями федеральным законом, срок реализации меры – 2028 год.

Сотрудники ГИБДД сейчас не участвуют в техосмотре машин, этим занимаются аккредитованные операторы. Как предполагается, после 2028 года сотрудники ГИБДД смогут проводить техосмотр газовозов, цистерн и другой техники для опасных грузов. Обычных легковых машин это изменение не коснется.