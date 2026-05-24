Москва24 маяВести.Правительство РФ утвердило перечень поручений, в котором содержится предложение о поэтапном допуске неопытных водителей к управлению автомобилем. Об этом сообщает ТАСС, ознакомившийся с документом.
Ответственным за проработку этой идеи назначено Министерство внутренних дел. Подготовить и представить соответствующий доклад в кабмин ведомство должно до 2027 года.
Кроме того, МВД совместно с Министерством транспорта рассмотрит возможность дифференцированного допуска для водителей, чья профессиональная деятельность напрямую связана с управлением транспортными средствами. Для таких автомобилистов могут ввести дополнительные квалификационные требования.