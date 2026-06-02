Москва2 июнВести.Привлекавшиеся к ответственности за вождение в состоянии опьянения водители будут обязаны пройти медицинскую реабилитацию. Данный вопрос будет проработан МВД России, Минздравом и Минюстом до 2027 года, передает РИА Новости.
Уточняется, что эта мера будет введена в рамках правительственного плана реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения.
Проработка вопроса закрепления возможности при назначении наказания за совершение административных правонарушений или преступлений в области дорожного движения лицу, управляющему ТС в состоянии опьянения, возлагать на такое лицо обязанность пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение и (или) медицинскую реабилитацию в связи с употреблением психоактивных веществговорится в публикации
Ранее министр транспорта РФ Андрей Никитин сообщил, что Минтранс намерен разрешить мотоциклистам ездить по автобусной полосе.