В России упростили порядок отстранения пьяных водителей от управления авто Путин подписал закон об упрощении отстранения от управления авто в пьяном виде

Москва25 мая Вести.Президент РФ Владимир Путин подписал закон об упрощении процедуры отстранения пьяных водителей от управления авто. Об этом сообщает ТАСС.

Так, в статьи 27.12 и 27.13 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) вносятся изменения, позволяющие сократить число процессуальных документов, которые полицейские должны оформить при освидетельствовании водителей на алкогольное опьянение.

Сейчас для этого правоохранители должны составить от трех до пяти документов, в числе которых протокол об отстранении от управления транспортным средством, акт освидетельствования на состояние опьянения, протокол направления на медосвидетельствование, а также протоколы об административном правонарушении и о задержании авто.

Закон предусматривает как составление отдельного протокола об отстранении от управления автомобилем, так и возможность проставления соответствующей отметки, которая может делаться в акте освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, в иных протоколах или в постановлении по делу об административном правонарушении пишет агентство

Запись о задержании автомобиля тоже можно сделать в других бумагах: например, в протоколе о правонарушении или определении о возбуждении дела.