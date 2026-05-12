Вступили в силу изменения в правилах сдачи экзаменов на водительские права Срок сдачи практического экзамена в ГАИ сократили до 60 дней

Москва12 мая Вести.С 12 мая 2026 года в России применяются обновленные правила проведения экзаменов на получение водительских удостоверений, утвержденные постановлением правительства № 1097. Ключевым изменением стало сокращение максимального срока ожидания практического экзамена — так называемого "города" — с шести месяцев до 60 дней. Это направлено на устранение случаев затягивания процедур, как ранее отмечали в МВД.

Если кандидат не приступит к сдаче практики в течение полугода после успешного прохождения теории, теоретический экзамен придется сдавать заново. Кроме того, ужесточены меры против мошенничества: обнаружение скрытых микрофонов, камер или иных технических средств для подсказок приведет к аннулированию результатов, а повторная попытка станет возможной только через год. Для сравнения, до этого не сдавшие теорию могли пересдать ее уже через семь дней.

В 2025 году россияне сдали экзамены успешнее: из 3,28 млн теоретических тестов с первой попытки прошли 42,9% (против 37,8% годом ранее), а из 3 млн практических — 19,5% (против 13,9%). Скоро ожидается запуск федерального рейтинга автошкол на сайте ГИБДД, который учтет успешность сдачи и аварийность выпускников, усиливая конкуренцию и качество подготовки.

Также с 1 мая 2027 года в силу вступят следующие нововведения: отмена обязательной сдачи в ГИБДД бумажной справки о состоянии здоровья, если есть электронные данные; обязательная видео- и аудиофиксация процесса сдачи теории, аннулирование водительского удостоверения, если игнорируется требование пройти внеочередное медосвидетельствование.

Ранее в МВД отметили, что лишние отметки могут сделать водительские права недействительными.