В РФ с марта 2027 года расширят основания для аннулирования водительских прав

В России расширят список оснований для лишения водительских прав В РФ с марта 2027 года расширят основания для аннулирования водительских прав

Москва7 мая Вести.В России с 1 марта 2027 года вступают в силу поправки, расширяющие перечень случаев, когда водительское удостоверение подлежит аннулированию. Об этом следует из документов правительства.

Уже по действующим нормам выявленные медицинские противопоказания служат основанием для лишения прав. Однако нововведения ужесточат контроль за выполнением водителями предписаний о прохождении осмотров.

Как выяснило РИА Новости, изменения касаются ситуаций, при которых российское национальное или международное водительское удостоверение считается недействительным.

Согласно новым правилам, если водитель получил уведомление о необходимости пройти внеочередное обязательное медицинское освидетельствование, он обязан сделать это в течение трех месяцев. Невыполнение этого в установленный срок станет основанием для признания прав недействительными и их аннулирования.

Сейчас же при выявлении у водителя признаков заболевания, которое является противопоказанием к управлению автомобилем, его направляют на дополнительные обследование и лечение. При подтверждении диагноза назначается внеочередное медосвидетельствование.

Ранее российское правительство скорректировало порядок сдачи экзаменов на водительские права. В том числе расширены основания для прекращения экзамена и аннулирования его результатов.