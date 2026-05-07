Москва7 мая Вести.Ужесточение правил по аннулированию водительских прав у автомобилистов с противопоказаниями может быть неэффективным на практике. Об этом ИС "Вести" заявил автоюрист, адвокат Сергей Радько.

По его словам, суть нововведения заключается в том, что организации, которые оказывают любую медицинскую помощь, должны будут при выявлении у человека каких-то противопоказаний для управления автомобилем сообщать об этом в МВД. Также водителям будет направляться уведомления о необходимости пройти внеочередное медицинское освидетельствование.

Вот насколько это будет на практике работать, не совсем понятно, потому что есть перечень заболеваний, но дело в том, что там основное количество заболеваний – это заболевания психические. А для того, чтобы их выявить, нужно быть хорошим специалистом узкой направленности. И поэтому при обращении к обычному там терапевту, окулисту, стоматологу и так далее, далеко не всегда эти заболевания могут быть выявлены. Поэтому не очень понимаю, насколько это сильно повлияет на статистику ДТП … Ну вот та идея, которая сейчас реализована, вроде как она должна это упростить, но на самом деле на практике это вряд ли будет эффективно работать, потому что, ну, далеко не все люди, которые имеют признаки психических заболеваний, обращаются к психиатру и тем более попадают на учет. А тем более, зная о том, что права могут быть автоматически аннулированы, многие могут просто не пойти к врачу, и проблема просто уйдет в глубь сказал автоэксперт

Ранее сообщалось, что в России с 1 марта 2027 года вступают в силу поправки, расширяющие перечень случаев, когда водительское удостоверение подлежит аннулированию.