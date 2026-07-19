Москва19 июл Вести.Существующий автомобильный знак "Врач" не дает водителям-медикам никаких преимуществ и зачастую не используется, заявил заместитель председателя комиссии по безопасности Общественной палаты (ОП) РФ Александр Холодов. По его мнению, знак требует серьезной доработки – от разделения врачей, которые могут повесить знак, по специальностям, до введения бонусов за оказанную помощь. Об этом он заявил в интервью информационной службе "Вести".

Зампред комиссии по безопасности ОП считает, что в нынешнем виде знак не несет никакой практической пользы, а лишь создает потенциальные риски.

Имеет смысл переосмыслить в первую очередь тот знак, который у нас сейчас есть… У нас получается, врач может повесить этот знак, но это никаких преимуществ не даст каких-то дополнительных, ни может быть, возможностей, вообще ничего не дает... Чисто теоретически [при внесении соответствующих поправок] можно врача попробовать привлечь даже к уголовной статье – оставление в опасности, потому что вот за рулем врач, вот он мог оказать первую помощь, а он проехал мимо. Но врачи, как правило, даже стараются проехать мимо, потому что никаких бонусов они не получат, а вот какие-то там обвинения в некачественном оказании помощи от родственников пострадавшего, от самого пострадавшего вполне легко можно получить сказал Холодов

Эксперт также обратил внимание на то, что под понятие "врач" сейчас подпадают и узкие специалисты, и даже ветеринары, поэтому необходима четкая дифференциация.

У нас получается, этот знак вешает врач. А какой врач? Может быть, это, например, косметолог, или это может быть, допустим, вообще ветеринар. Никаких разграничений у нас тоже нет сообщил член Общественной палаты Александр Холодов

Холодов предложил ввести не только ограничения, но и стимулирующие меры, например, скидки на парковку или ОСАГО.

Может быть, скидка на платные парковки, может быть, вообще бесплатная парковка, может быть, въезд в какие-то учреждения, куда там не пускают, лечебные, например, на территории больницы. То есть что-то можно продумать не только в качестве кнута, но и в качестве пряника... Может быть, скидки на ОСАГО... Может быть, даже ее давать не только по факту наличия знака, а по факту оказания реальной помощи. То есть остановился с этим знаком, помощь оказал, условный инспектор ГИБДД тебе где-нибудь там какую-нибудь отметку в карточке сделал – полгода можешь не платить за парковку, допустим пояснил зампред комиссии по безопасности ОП РФ

Холодов отметил, что проблему нужно обсудить с Минздравом, учитывая, что затрагиваются вопросы здравоохранения. По его мнению, ведомству следует строго разграничить, кто из врачей может и должен оказывать первую помощь, а кто нет.

С 1 сентября врачи скорой помощи в России начнут работать по новому стандарту.