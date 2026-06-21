Депутат Госдумы Григорьев: врачей следует приравнять по статусу к госслужащим

Российских врачей предложили наделить статусом госслужащих Депутат Госдумы Григорьев: врачей следует приравнять по статусу к госслужащим

Москва21 июн Вести.Депутаты фракции "Справедливая Россия" разрабатывают законопроект, которым предлагается уравнять статус врачей с положением государственных служащих.

Об этом в День медицинского работника сообщил депутат Госдумы Юрий Григорьев, слова которого приводит ТАСС.

Парламентарий пояснил, что цель инициативы — усилить социальные гарантии и материальную поддержку медиков. Он подчеркнул, что труд врачей имеет огромное значение для общества и нуждается в дополнительной защите со стороны государства.

Авторы законопроекта считают, что такие меры в случае их принятия повысят престиж профессии врача и привлекут новые кадры в сферу здравоохранения.

Среди предлагаемых изменений — единовременная субсидия на покупку жилья или приоритетное право на служебное жилье, повышение пенсионных выплат по выслуге лет до уровня федеральных госслужащих, а также предоставление дополнительных социальных льгот.

Кроме этого, проект закона предусматривает ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, медицинское и санаторно-курортное обслуживание, а также обязательное государственное страхование жизни и здоровья медицинских работников.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил граждан страны с Днем медицинского работника.