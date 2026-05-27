Москва27 мая Вести.Единый государственный минимальный стандарт, согласно которому медицинские работники начнут получать не менее 150% средней региональной зарплаты, предложили ввести депутаты Госдумы от "Справедливой России", сообщает РИА Новости.

Одним из авторов предложения является глава "Справедливой России", глава думской фракции партии Сергей Миронов.

Предлагаемое законопроектом регулирование направлено на установление единого федерального минимального стандарта, согласно которому заработная плата медицинского работника не может быть ниже 150% средней заработной платы по соответствующему субъекту отмечено в пояснительной записке к законопроекту

Поправки поступят 27 мая на рассмотрение Госдумы.

Между в Росстате сообщили, что средняя зарплата педагогов в России превысила 70 тыс. руб. в 2025 году, а средняя зарплата медработников - 80 тыс. руб.

При этом стоматологи и репродуктологи имеют самые высокие зарплаты среди врачей частных клиник.