Москва19 мая Вести.Минимальный размер оплаты труда в России должен составлять 60 тысяч рублей. Об этом заявил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

В интервью ТАСС он выразил мнение, что для увеличения реальных доходов населения необходимо индексировать пенсии с учетом инфляции, повышать стипендии и отменять подоходные налоги для малоимущих.

Надо повышать зарплаты тем, кто создает общественное богатство, а не наживается на нем, повышать МРОТ до 60 тысяч сказал депутат

Ранее стало известно, что Социальный фонд России с августа проведет перерасчет накопительных пенсий, увеличив их на 17,3%. Повышение затронет около 136 тысяч человек.