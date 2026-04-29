Москва29 апр Вести.Руководитель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме РФ Сергей Миронов в интервью ИС "Вести" назвал лукавством данные Росстата, отметив, что цифры в отчетах не всегда совпадают с реальностью.

По его словам, социальные пенсионные выплаты у многих россиян составляют около 9 тысяч рублей, в то время как в отчетах Росстата фигурируют цифры намного выше.

То, что делает Росстат — это лукавство. Когда нам [в Росстате] говорят: "Ой, вы знаете, а у нас тут пенсия средняя уже к 70 тысячам рублей приближается". Мне люди пишут: "Сергей Михайлович, это где такие пенсии-то?" Люди многие получают социальную пенсию, это около 9 тысяч рублей, и все. Вот эти баллы, которые придумали, люди с высшим образованием не могут сами себе рассчитать, потому что там все запутано сказал Миронов

Как отметил политик, общество понимает, что отчеты Росстата не совпадают с действительностью.

И люди это знают, как им тяжело живется. Люди понимают, что цифры, которые им говорят с экранов телевизора или там в отчетах Росстата, они другие. Они реально сталкиваются с этим каждый день. И здесь, конечно, людям надо помогать подчеркнул глава фракции

Также Миронов заявил, что большинство граждан РФ имеют вторую работу из-за нехватки денег. Он предложил поднять минимальный прожиточный минимум до 60 тысяч рублей.