В ГД предложили рассчитывать минимальную пенсию, основываясь на МРОТ Миронов предложил рассчитывать минимальную пенсию на основе МРОТ

Москва14 июл Вести.Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов выступил с инициативой установить минимальный уровень пенсии на основе минимального размера оплаты труда (МРОТ), а не прожиточного минимума пенсионера (ПМП). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий законопроект.

В настоящий момент неработающим пенсионерам доплачивают из федерального или регионального бюджета до уровня прожиточного минимума, установленного в конкретном регионе. С 1 января текущего года федеральный прожиточный минимум для пенсионеров составляет 16288 рублей ежемесячно.

Настоящим законопроектом предлагается вместо регионального показателя ПМП использовать единый для всей страны федеральный показатель МРОТ говорится в пояснительной записке

Отмечается, что законопроект нацелен на укрепление принципов социальной справедливости.