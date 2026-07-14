Москва14 июлВести.Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов выступил с инициативой установить минимальный уровень пенсии на основе минимального размера оплаты труда (МРОТ), а не прожиточного минимума пенсионера (ПМП). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий законопроект.
В настоящий момент неработающим пенсионерам доплачивают из федерального или регионального бюджета до уровня прожиточного минимума, установленного в конкретном регионе. С 1 января текущего года федеральный прожиточный минимум для пенсионеров составляет 16288 рублей ежемесячно.
Настоящим законопроектом предлагается вместо регионального показателя ПМП использовать единый для всей страны федеральный показатель МРОТговорится в пояснительной записке
Отмечается, что законопроект нацелен на укрепление принципов социальной справедливости.