В Госдуме предложили ежегодную доплату пенсионерам в размере 24 тыс. рублей

В Госдуме предложили ежегодную доплату пенсионерам В Госдуме предложили ежегодную доплату пенсионерам в размере 24 тыс. рублей

Москва12 июн Вести.Пенсионеры должны получать ежегодную выплату в виде 13-й пенсии в размере полторы величины прожиточного минимума, в 2026 году такая сумма может составить порядка 24,4 тыс. рублей. Об этом заявил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

В интервью ТАСС Сергей Миронов заявил, что пенсионеры должны получить ощутимую доплату в виде ежегодной 13-й пенсии.

Мы предлагаем раз в год дополнительно выплачивать каждому по полторы величины прожиточного минимума. В 2026-м это около 24,4 тыс. рублей сказал Миронов

Он напомнил, что фракцией уже был разработан и внесен в Госдуму соответствующий законопроект.