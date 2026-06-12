Москва12 июнВести.Пенсионеры должны получать ежегодную выплату в виде 13-й пенсии в размере полторы величины прожиточного минимума, в 2026 году такая сумма может составить порядка 24,4 тыс. рублей. Об этом заявил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
В интервью ТАСС Сергей Миронов заявил, что пенсионеры должны получить ощутимую доплату в виде ежегодной 13-й пенсии.
Мы предлагаем раз в год дополнительно выплачивать каждому по полторы величины прожиточного минимума. В 2026-м это около 24,4 тыс. рублейсказал Миронов
Он напомнил, что фракцией уже был разработан и внесен в Госдуму соответствующий законопроект.