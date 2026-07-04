Москва4 июл Вести.Глава фракции "Справедливая Россия" в ГД Сергей Миронов предложил создать отдельную потребительскую корзину для пенсионеров, по которой будут рассчитывать инфляцию и проводить индексацию.

Он также заявил в интервью агентству РИА Новости, что следует индексировать пенсии не один раз в год, а каждый квартал.

Наша партия предлагает ввести как отдельный показатель пенсионную потребительскую корзину и на ее основе считать пенсионерскую инфляцию, которую и учитывать при индексации пенсий пояснил Миронов

В Москве проходит 15-й предвыборный съезд партии "Справедливая Россия". Выборы в Госдуму запланированы на осень 2026 года – они пройдут с 18 по 20 сентября.

Ранее Миронов предложил правило трех "П" для трудовых мигрантов – "пришел, поработал, попрощался". По словам парламентария, менее 30% мигрантов приезжают в РФ для устройства на работу.