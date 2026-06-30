Депутат Миронов предложил внедрить в магазинах фудшеринг для нуждающихся

В Госдуме предложили запустить программу фудшеринга в магазинах Депутат Миронов предложил внедрить в магазинах фудшеринг для нуждающихся

Москва30 июн Вести.Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов выступил с инициативой по внедрению в РФ программы фудшеринга и созданию в магазинах "социальных полок" для уязвимых категорий населения. Его слова передает РИА Новости.

По словам парламентария, суть инициативы фудшеринга заключается в безвозмездной передаче нуждающимся качественных продуктов питания за два-три дня до истечения срока годности.

Системы фудшеринга уже успешно функционируют во многих странах мира. В России партия Миронова на протяжении многих лет добивается запуска подобной программы, добавил политик.

Речь идет не о просрочке, а о качественных продуктах подчеркнул Миронов

Помимо того, депутат предложил обязать торговые сети оборудовать в каждом магазине "социальные полки". С них пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и граждане с низкими доходами могли бы бесплатно получать базовые продукты, такие как молоко, сметана, мясо, рыба, овощи, хлеб и колбасные изделия.

Для реализации этих инициатив, Миронов считает необходимым принятие отдельного закона о "социальных полках", а также освобождение магазинов от уплаты НДС за благотворительную раздачу продуктов с истекающим сроком годности.

Ранее сообщалось, что духовное управление мусульман во время Рамадана раздало 154 тонны благотворительной помощи нуждающимся, ветеранам войны, семьям участников специальной военной операции, а также многодетным семьям.