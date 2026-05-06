Москва6 мая Вести.В России необходимо создать алиментный фонд, откуда государство могло бы оперативно гасить долги по таким задолженностям, считает лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов.

Такое мнение он выразил в беседе с РИА Новости.

Нужно создать специальный алиментный фонд, из которого государство без задержек погашает долги, а потом уже разбирается с неплательщиками сказал Миронов

Он добавил, что с тех, кто не выплачивает алименты, долги должны взыскивать с процентами.

При этом, по словам Миронова, одиноким матерям не придется самим разбираться с данным вопросом - они будут получать положенные деньги через государство.

С 1 марта алименты в России учитываются исходя из средней зарплаты по региону за предыдущий год на основе данных Росстата, а при их отсутствии – данных за год, предшествующий предыдущему.