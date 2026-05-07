Москва7 мая Вести.Член комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ольга Коробова в интервью информационной службе "Вести" объяснила, как может работать алиментный фонд в случае его создания.

По словам депутата, идея создания алиментного фонда и подобные предложения возникают из-за большого количества людей, которые не платят алименты.

Возникают такие идеи и по поводу алиментного фонда, и иные способы в связи с тем, что огромная задолженность перед детьми и огромное количество у нас должников – родителей, которые не выплачивают и не выполняют свои обязанности, предусмотренные Семейным кодексом, по содержанию и воспитанию своих детей. И вот эти огромные суммы очень смущают. Мы понимаем, что это же алименты на содержание детей. Эти дети недополучают средства, которые могут быть направлены на дополнительное образование, поездки, оздоровление и так далее рассказала Коробова

Ранее лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил создать алиментный фонд, откуда государство могло бы оперативно гасить долги по таким задолженностям.