Москва12 июнВести.Лидер партии "Справедливая Россия" и глава думской фракции Сергей Миронов выступил с инициативой о государственной поддержке семей, имеющих ипотечные кредиты. Политик предлагает вводить целевые выплаты на погашение жилищных займов уже при рождении первого ребенка.
В беседе с РИА Новости РИА Новостипарламентарий подробно изложил свою идею.
Мы давно предлагаем ввести выплаты на погашение ипотеки, причем начиная с первого ребенка. Рождается первенец – государство гасит 500 тысяч от суммы долга по кредиту, второй ребенок – 600 тысяч, третий – 700 тысяч рублей. Став многодетной семья получит 1,8 миллиона рублейказал Миронов
По его убеждению, такие льготы будут напрямую работать на улучшение демографической ситуации.
По нашим оценкам, они позволят увеличить рождаемость в полтора разадобавил лидер партии
Кроме того, в "Справедливой России" предлагают изменить условия льготного ипотечного кредитования в зависимости от количества детей в семье. Согласно инициативе, для семей с одним ребенком ставка должна составить 6%, с двумя детьми — 4%, для многодетных — 2%, а для молодых многодетных родителей в возрасте до 35 лет — 0%. В партии уверены, что дифференцированный подход сделает жилье доступнее и станет дополнительным стимулом для рождения детей.