Миронов предложил ввести выплаты на ипотеку для семей и с одним ребенком

Миронов предложил выплачивать субсидии на ипотеку семьям и с одним ребенком Миронов предложил ввести выплаты на ипотеку для семей и с одним ребенком

Москва12 июн Вести.Лидер партии "Справедливая Россия" и глава думской фракции Сергей Миронов выступил с инициативой о государственной поддержке семей, имеющих ипотечные кредиты. Политик предлагает вводить целевые выплаты на погашение жилищных займов уже при рождении первого ребенка.

В беседе с РИА Новости РИА Новостипарламентарий подробно изложил свою идею.

Мы давно предлагаем ввести выплаты на погашение ипотеки, причем начиная с первого ребенка. Рождается первенец – государство гасит 500 тысяч от суммы долга по кредиту, второй ребенок – 600 тысяч, третий – 700 тысяч рублей. Став многодетной семья получит 1,8 миллиона рублей казал Миронов

По его убеждению, такие льготы будут напрямую работать на улучшение демографической ситуации.

По нашим оценкам, они позволят увеличить рождаемость в полтора раза добавил лидер партии

Кроме того, в "Справедливой России" предлагают изменить условия льготного ипотечного кредитования в зависимости от количества детей в семье. Согласно инициативе, для семей с одним ребенком ставка должна составить 6%, с двумя детьми — 4%, для многодетных — 2%, а для молодых многодетных родителей в возрасте до 35 лет — 0%. В партии уверены, что дифференцированный подход сделает жилье доступнее и станет дополнительным стимулом для рождения детей.