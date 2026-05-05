Москва5 маяВести.При рождении ребенка молодые родители должны получать частичную компенсацию расходов на аренду жилья. Об этом в разговоре с ТАСС заявил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
Также он предложил запустить госпрограмму строительства семейных студенческих общежитий.
Мы предлагаем частично компенсировать молодым родителям расходы на аренду жилья: при рождении первого ребенка 50% арендной платы. Эта инициатива касается всех молодых семей, в том числе и студенческихсказал Миронов
Ранее Миронов предложил запретить энергетическим компаниям брать деньги с пенсионеров за присоединение к газораспределительным сетям.