Миронов выступил с инициативой для поддержки молодых семей Миронов предложил компенсировать часть стоимости аренды жилья молодым семьям

Москва5 мая Вести.При рождении ребенка молодые родители должны получать частичную компенсацию расходов на аренду жилья. Об этом в разговоре с ТАСС заявил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Также он предложил запустить госпрограмму строительства семейных студенческих общежитий.

Мы предлагаем частично компенсировать молодым родителям расходы на аренду жилья: при рождении первого ребенка 50% арендной платы. Эта инициатива касается всех молодых семей, в том числе и студенческих сказал Миронов

Ранее Миронов предложил запретить энергетическим компаниям брать деньги с пенсионеров за присоединение к газораспределительным сетям.