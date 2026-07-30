Москва30 июл Вести.Для повышения рождаемости в стране необходимо увеличить материнский капитал и ввести меры по погашению ипотеки при рождении детей. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

По словам депутата, главными препятствиями для того, чтобы завести детей, семьи считают недостаток дохода и отсутствие жилья.

Нужно делать очень много со стороны государства… Материнский капитал: за первого ребенка дают, за второго, если в регионах есть деньги, что-то дадут, а иногда вообще ничего. За третьего вообще. Мы говорим: "Послушайте, а давайте так, вот сейчас где-то там 700 с лишним тысяч рублей за первого ребенка. А давайте мы за второго ребенка будем платить 1 400 000 рублей. За третьего – 1 900 000 рублей". Обратите внимание, Нижегородская область, по-моему, года два тому назад приняла решение, что они вот за каждого ребенка доплачивают миллион рублей. И там процент рождаемости пошел вверх. Мы еще предложения вносим. Многие в кабале ипотечной, а давайте вот ребенок первый родился – 500 тысяч дали на погашение ипотеки. Второй ребенок родился – 600 000 дали, третий родился – 700 000 дали. Одна целая восемь десятых миллиона рублей не помешают для погашения ипотеки. И вот таких предложений у нас много, потому что тяжело сегодня людям планировать, а уж тем более рожать… Необходимо здесь решать эту демографическую проблему по-государственному, в пользу людей, в пользу наших дорогих женщин заявил Миронов

Депутат также отметил, что правительству нужно показать своим гражданам, что государство их поддержит, у них будет жилье, а у ребенка – бесплатное образование, и тогда страх планировать детей пропадет.

Ранее стало известно, что коэффициент рождаемости в Нижегородской области обогнал общероссийский уровень.