Москва14 июн Вести.Внеипотечные формы получения жилья семьей с детьми и федеральный закон о поддержке многодетных семей - представителей коренного населения России способны повысить рождаемость и увеличить число многодетных детей. Об этом ТАСС сообщил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

Государству нужно принять меры по поддержке женщин в возрасте 25-39 лет как обладающих высоким потенциалом к многодетности. В ближайшие три года эта мера может привести к существенному приросту рождаемости и увеличению числа многодетных семей. <...> Для этого нужно подумать о внедрении внеипотечным форм предоставления жилья семьям с детьми (жилье по договору соцнайма, общежития для молодых семей), а также принять федеральный закон о поддержке многодетных семей - представителей коренного населения России сказал он

По его словам, это может послужить переломным моментом для той негативной тенденции, которая сегодня сложилась в сфере демографии в России.

Как ранее отметил директор группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг, для улучшения демографической ситуации нужны не только "метры жилья", но и полный комплекс социальных условий, включающий образование, медицину, спорт и коммунальные услуги.