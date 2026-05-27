Иерей Лукьянов: число многодетных семей в РФ выросло более чем вдвое за 13 лет

Москва27 мая Вести.Количество многодетных семей в России с 2013 года увеличилось с 1,1 млн до 2,9 млн, сообщил ТАСС со ссылкой на председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федора Лукьянова.

При общем спаде рождаемости число многодетных семей в России растет: с 2013 года оно увеличилось более чем в два раза - с 1,1 млн до 2,9 млн. Рост числа многодетных семей на 8,8% в 2025 году частично объясняется изменившимся порядком их учета отметил иерей

Он также напомнил, что с 2024 года согласно указу президента многодетной считается семья с тремя и более детьми, причем статус не снимается с их взрослением.