Уровень бедности многодетных семей в РФ снизился в 2,4 раза Доля многодетных семей, находящихся за чертой бедности, сократилась в 2,4 раза

Москва19 мая Вести.Доля многодетных семей, чей среднедушевой доход ниже установленной в регионе величины прожиточного минимума, с 202о года снизилась почти в 2,5 раза, сообщил ТАСС со ссылкой на кандидата экономических наук, доцента кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александра Тимофеева.

Меняется в лучшую сторону и положение многодетных. Если в 2020 году уровень бедности среди этой группы населения составлял 38,1%, то к 2025 году сократился до 16,2% отметил он

Эксперт также уточнил, что численность семей с тремя и более детьми также выросла: если в 2010 году их было 1-1,25 млн, то к концу 2025 - уже около 3,9 млн.