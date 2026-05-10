Москва10 мая Вести.С 22 мая многодетные семьи в России со среднедушевым доходом свыше регионального прожиточного минимума не более чем на 10%, смогут рассчитывать на единое пособие, рассказала РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая.

Для детей из многодетных семей при условии, что доход семьи равен прожиточному минимуму плюс 10%, с этого года появляется возможность получать единое пособие на каждого ребенка в размере 50% от прожиточного минимума пояснила депутат

Она добавила, что государственную поддержку получат 231 тысяча российских семей.